ÖZGEÇMİŞİ

Ömer Çelik, 15 Haziran 1968’de Adana’da doğdu. Babasının adı Yusuf Ziya, annesinin adı Dudu’dur. Siyaset Bilimci, Stratejist ve Dış Politika Uzmanı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi alanında yaptı. 22 ve 23. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. 22 ve 23. Dönemde NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği görevinde bulundu. 2010 yılında Ak Parti Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına seçildi. 24 Ocak 2013 tarihinde yapılan kabine değişikliği sonucu Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev aldı. 13 Eylül 2015 tarihinden sonra Tanıtım ve Medya’dan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevini yaptı. 65. Hükümette Avrupa Birliği Bakanı olarak kabinede yer almaktadır. Şuan da Parti Sözcüsü olarak görevini sürdürmekte. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Çelik, bekârdır...