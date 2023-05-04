ÖZGEÇMİŞİ

18 Şubat 1974'te Çorum'da doğdu. Baba adı Ahmet, anne adı Satı'dır. 1995 yılında AÜ Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1999 yılında Gazi Üniversitesinde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında yüksek lisans yaptı. Halen Devletler Özel Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir. 1998-2000 yılları arasında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde araştırma ve öğretim görevlisi olarak bir süre kamuda, 2000 yılından itibaren Ankara'da serbest avukat olarak çalıştı. 2002-2006 yılları arasında AK PARTİ Genel Merkez Gençlik Kolları Kurucu Üyeliği, Teşkilat ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2006-2009 yılları arasında AK PARTİ Ankara İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı, 2009-2014 yılları arasında AK PARTİ Ankara İl Başkanlığı görevlerini yaptı. Alparslan, İngilizce ve Arapça bilmektedir.