ÖZGEÇMİŞİ

Ankara doğumlu ve aslen Çorumludur. İlkokulu Keçiören'de, ortaokulu Altındağ'da tamamladı. Elmadağ Hasanoğlan Anadolu Öğretmen Lisesi'nde yatılı olarak öğrencilik hayatına devam etti. Üniversite sınavında Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi bölümüne girmeye hak kazandı. Bir süre özel okullarda ve yabancı dil kurslarında görev aldı. İzmit ve Ankara, Sincan'da devlet okullarında İngilizce öğretmenliği yaptı. 2008 yılında, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyeliğine seçildi. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Eğitim İşleri Başkanlığı görevini yürüttü. Koordine ettiği eğitim programlarıyla AK Parti Gençlik Teşkilatının siyasete hazırlanmalarına katkı sağladı. 2009 AK Parti Olağan Genel Kongresi'nde, Ana Kademe MKYK Üyeliği'ne seçildi. 2018 yılına kadar, beş dönem boyunca bu görevine devam etti. AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı ile AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Asuman Erdoğan, gönüllü projelerde de aktif olarak yer aldı. Özellikle yabancı dil becerilerinin artırılmasına ve eğitim, sağlık ve aile konularında toplumun bilinçlendirilmesine yönelik projeler geliştirdi. Öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sunacak projelerde yer aldı. Toplum sağlığı, çocuk gelişimi ve doğumsal hastalıklara yönelik farkındalık çalışmaları yürüttü. Çok iyi derece İngilizce ve akıcı seviyede Fransızca bilen Asuman Erdoğan, evli ve 5 çocuk annesidir.