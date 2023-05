ÖZGEÇMİŞİ

Elektrik Elektronik Mühendisliği lisans derecesini 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans (2003) ve Doktora (2007) derecelerini ABD’de Rutgers, The State University of New Jersey-New Brunswick’ten almıştır. 2011 yılında ise İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde MBA eğitimini tamamlamıştır. 2007-2009 yılları arasında İsveç Kraliyet Teknoloji Enstitüsü’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışan İleri, 2009-2011 yılları arasında ise TÜBİTAK’ta önce Bilimsel Program Uzmanı daha sonra Kıdemli Araştırmacı olarak görev almıştır. Ömer İleri, 2011-2014 yılları arasında Avea’da AR-GE Operasyon Müdürü, 2014-2015 yılları arasında Cypress Semiconductor Corporation’da Yazılım Mühendislik Müdürü, 2015-2017 yılları arasında Mimosa Networks’te Ürün Müdürü olarak çalışmıştır. 2017-2020 yılları arasında ise Amazon Lüksemburg ofisinde Kıdemli Ürün Müdürü ve Kıdemli Program Müdürü olarak çalışmalarına devam etmiştir. 2020 yılı Eylül ayında yurda dönüş yaparak yedi ay kadar Sabancı Üniversitesi’nde Ar-Ge ve Lisansüstü Politikalardan Sorumlu Direktör, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev almıştır. Kablosuz iletişim teknolojileri alanında birçok uluslararası yayına sahip olan İleri, mikroekonomik oyun teorisi ve spektrum ekonomisi üzerine çalışmalar yürütmüştür. Çeşitli üniversitelerde bu konularda dersler vermiştir. Birçok bilimsel derginin ve konferansın hakem heyetinde bulunmuş olan İleri 2009 yılında IEEE Fred Ellersick makale ödülünü almıştır. Evli ve iki çocuklu bir ailenin babasıdır.