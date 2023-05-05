ÖZGEÇMİŞİ

8 Ocak 1984’te İstanbul’da doğmuştur. Anne adı Nurten, baba adı İbrahim’dir. İlk, Orta ve Lise öğrenimini İstanbul’da, tamamladı. Gazi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Sonrasında Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümünü bitirdi. Aynı Üniversitede, Adalet Bölümünü bitirdi. Yüksek Lisansını Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyoloji ve Siyaset Bilimi üzerine tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi’nde yönetim ve işletme üzerine eğitim aldı. İş hayatına Aydın ilinde bulunan Akaryakıt ve Enerji sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde üst düzey yönetici olarak devam etmektedir. Siyasi hayatına Ak Parti’de başlayan Sarıbaş, 2014-2018 yılları arasında Ak Parti Didim Belediye Meclis üyeliği ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu. 2015 yılında Ak Parti Aydın Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı, 2016-2018 yılları arasında Ak Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı olarak görev yaptı. Ak Parti 7.Olağan Kongresinde Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. İyi düzeyde İngilizce bilen Seda Sarıbaş evli ve üç çocuk annesidir.