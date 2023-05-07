ÖZGEÇMİŞİ

1971 Yılında Burdur’un Ağlasun ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ağlasun’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Cumhuriyet Üniversitesinde, doktorasını İstanbul Üniversitesinde tamamladı. Süleyman Demirel Üniversitesinde doçent oldu ve aynı üniversitede 2013 yılında profesör unvanını aldı. Süleyman Demirel Üniversitesinde Ağlasun Meslek Yüksekokulu ile Aksu Meslek Yüksekokullarının müdürlüklerini yapan Korkmaz, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde 2015-2023 yılları arasında rektörlük görevini yürüttü. İngilizce ve Fransızca bilen Korkmaz, evli ve üç çocuk babasıdır.