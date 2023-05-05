ÖZGEÇMİŞİ

Millî Gençlik Vakfı Öğrenci Temsilciliği ve Refah Partisi Gençlik Kollarında görev aldı. Daha sonra Millî Gençlik Vakfı İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı, Fazilet Partisi Eminönü İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Bursa İHH Kurucu Başkanlığı, Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Süleyman Çelebi Derneği ve Yedi Hilal Derneği Bursa Şubesi kurucu heyetlerinde görev aldı. 26. Dönemde Bursa Milletvekili seçildi. Dilekçe Komisyonu Üyeliği yaptı. Arapça ve İngilizce bilen Mesten, evli ve 3 çocuk babasıdır.