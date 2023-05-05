ÖZGEÇMİŞİ

İçişleri Komisyonu Üyesi (10 / 77, 372, 491, 534, 693, 817, 868, 992, 1004, 1018, 1150, 1170, 1221, 1305, 1434, 1518, 1806, 1815, 1943, 2009, 2139, 2206, 2391, 2909, 2929, 3031, 3032, 3382, 3558, 3575, 3581, 3583, 3647, 3677, 3682, 3690, 3708, 3740, 3769, 3798, 3817, 3831, 3840) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Üyesi İstanbul / Üsküdar - 1987, Mehmet Beyazıt, Şermin. Yüksek İnşaat Mühendisi; İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Hidrolik ve Su Kaynakları Bölümünde tamamladı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de içinde bulunduğu, KMO (Kuzey Marmara Otoyolu) Projesinde, işin projesini üstlenen firmada sorumlu koordinatörlük görevinde bulundu. Çeşitli bölgelerde müteahhitlik ve gayrimenkul yatırımları yaptı. Ayrıca aile şirketlerinde idari sorumluluk üstlendi. 2012-2016 yılları arasında AK PARTİ Üsküdar Gençlik Kollarında çeşitli yürütme birimlerinde, ilçe başkan yardımcılıkları görevinde bulundu. 2016-2018 yılları arasında ise AK PARTİ İstanbul İl Gençlik Kollarında Yönetim Kurulu Üyeliği görevini ifa etti. Çeşitli STK'larda başkan yardımcılığı ve istişare kurulu üyeliği yaptı.