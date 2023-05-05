ÖZGEÇMİŞİ

Kahramanmaraş İmam - Hatip Lisesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı Kent Çalışmaları ve Yönetimi yüksek lisans programını tamamladı. Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde doktora programına devam etmektedir. 2004-2018 yılları arasında 3 dönem Fatih Belediye Başkanlığı yaptı. Ayrıca dönemsel olarak Haliç Belediyeler Birliği Başkanlığını yürüttü. 2013-2016 yılları arasında Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2001 yılında AK PARTİ İl Kurucu Üyesi, 2003 yılında AK PARTİ İstanbul İl Başkanlığında Halkla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.