ÖZGEÇMİŞİ

Dışişleri Komisyonu Sözcüsü Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyesi Antalya / Alanya - 1986, Mustafa, Saniye. Avukat; Üsküdar Amerikan Lisesinden mezun oldu. İngiltere Warwick Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin denklik programını tamamladı. London School of Economics'te Uluslararası Ticaret Hukuku alanında yüksek lisans yaptı. Uluslararası hukuk, insan hakları hukuku, Avrupa Birliği hukuku, tahkim ve sermaye piyasaları konularına ilişkin çalışmalar yaptı. Warwick Üniversitesinde Uluslararası Öğrenci Temsilcisi, London School of Economics'te Türk Öğrenci Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Lisans eğitimi sırasında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve çeşitli hukuk bürolarında görev aldı. Bir uluslararası hukuk firmasında, Türkiye'de ve yurt dışında büyük altyapı projeleri, şirket birleşme ve devralma ile stratejik ortaklık ve yeniden yapılandırma projeleri gibi ticari ve finansal işlemlerde önde gelen yabancı ve yerel yatırımcılara avukatlık ve danışmanlık hizmeti verdi. 25 ve 26. Dönemde Antalya Milletvekili seçildi. Çelik, çok iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.