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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI RAMAZAN GÜRBAK

Ramazan Gürbak

Adalet ve Kalkınma Partisi
Ramazan Gürbak
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Kahramanmaraş
  • EĞİTİM DURUMU : Ön Lisans
  • DOĞUM YILI : 1979
Kaynak: Anadolu Ajansı