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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET UMUR

Mehmet Umur

Adalet ve Kalkınma Partisi
Mehmet Umur
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Kastamonu
  • MESLEĞİ : Yönetim Kurulu Başkanı
  • EĞİTİM DURUMU : Lise
  • DOĞUM YILI : 1965
Kaynak: Anadolu Ajansı