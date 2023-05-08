ÖZGEÇMİŞİ

1952’de Kayseri’de doğan Hulusi Akar, ilk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamlamayı müteakip 1972’de Kara Harp Okulu’ndan, 1973’te Piyade Okulu’ndan ve 1982’de Kara Harp Akademisi’nden mezun olmuştur. Kırk dokuz yıl üniforma giydiği askerlik hayatında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve NATO’nun çeşitli kademelerinde komutanlık ve karargâh subaylığı görevleri ile Bosna-Hersek Türk Görev Kuvvet Komutanlığı (1997-1998), Tunceli/Hozat’ta İç Güvenlik Tugay Komutanlığı (1998-2000), Kara Harp Okulu Komutanlığı (2002-2005), Kara Harp Akademisi Komutanlığı (2005-2007), Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı (2007-2009) ve 3. HRF Kolordu Komutanlığı (2009-2011) görevlerinde bulunmuştur. 2011’de orgeneralliğe terfi etmesini müteakip, 2011-2013 yılları arasında Genelkurmay II. Başkanlığı, 2013-2015 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve 2015-2018 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Genelkurmay Başkanlığı görevi esnasında “Terörle Mücadele Harekâtı” çerçevesinde yurt içinde Çukur Operasyonları; sınır ötesinde Fırat Kalkanı Harekâtı, Zeytin Dalı Harekâtı ve İdlib Harekâtı icra edilmiştir. Genelkurmay Başkanlığınca, İç Güvenlik Harekâtındaki başarılarından dolayı TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası ile ödüllendirilen Hulusi Akar, ayrıca TSK Üstün Hizmet Madalyası, TSK Şeref Madalyası ve bazı ülkeler tarafından çeşitli madalyalar ile taltif edilmiştir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Bilgisayar Programlama ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Uluslararası İlişkiler konulu akademik programlara katılmış, doktorasını Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 09 Temmuz 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Millî Savunma Bakanı olarak atanan Hulusi Akar, Şule Akar ile evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.