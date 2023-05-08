ÖZGEÇMİŞİ

21 Mart 1984 tarihinde Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde doğdu. İstanbul Bakırköy İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Genç yaşında ticari hayatına atıldı. Gençlik yıllarından itibaren spora olan ilgisiyle bilinen TUZCU Lüleburgaz’ın köklü kulüplerinde futbol oynadı. 2017 yılında Ahmetbey Karşıyaka Gençlik Spor Kulübü’nde başkanlık yaptı. Halen Lüleburgaz Emirspor kulübünde futbolcu olarak spor hayatına devam ediyor. Ticari faaliyetlerine de halen aktif olarak Tuzcular Turizm Taşımacılık şirketinde devam eden TUZCU, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kırklareli İl Genel Meclis Üyesi olarak seçildi. Evli ve 2 çocuk babası.