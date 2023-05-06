ÖZGEÇMİŞİ

1 Şubat 1963'te Kırşehir'de doğdu. Baba adı Şerafettin, anne adı Güldane'dir. Lise mezunu bir iş adamı olan Demir, İnşaat, mobilya ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösterdi. Refah Partisinde Kırıkkale İl Gençlik Kolları Başkanlığı ve İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Fazilet Partisi Kırıkkale Kurucu İl Başkan Yardımcılığı, İl Baş- kanlığı, İl Genel Meclis Üyeliği ve İl Genel Meclisi Başkanvekilliği, AK PARTİ Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı ve İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. Milli Savunma Komisyonu Üyesidir. Demir, evli ve 3 çocuk babasıdır.