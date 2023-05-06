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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET DEMİR

Mehmet Demir

Adalet ve Kalkınma Partisi
Mehmet Demir
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Kütahya
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1971
ÖZGEÇMİŞİ

1 Şubat 1963'te Kırşehir'de doğdu. Baba adı Şerafettin, anne adı Güldane'dir. Lise mezunu bir iş adamı olan Demir, İnşaat, mobilya ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösterdi. Refah Partisinde Kırıkkale İl Gençlik Kolları Başkanlığı ve İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Fazilet Partisi Kırıkkale Kurucu İl Başkan Yardımcılığı, İl Baş- kanlığı, İl Genel Meclis Üyeliği ve İl Genel Meclisi Başkanvekilliği, AK PARTİ Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı ve İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. Milli Savunma Komisyonu Üyesidir. Demir, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı