ÖZGEÇMİŞİ

6 Ekim 1959’da Sakarya Hendek’te doğdu. Baba adı Hüseyin, anne adı Hanife’dir. İş Adamı; Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Spor Akademisi Bölümünü bitirdi. Mardin, Diyarbakır ve Hendek’te beden eğitimi öğretmenliği yaptı. Öğretmenlik döneminde Güreş ve milli takım antrenörlüğü yaptı. Antrenörlüğü döneminde dünya şampiyonluğunu elde etmiş güreşçiler yetiştirdi. Bahçeşehir Üniversitesinin İstanbul ve ABD’de tertiplediği programları bitirerek ’’Siyaset ve Liderlik’’ diploması aldı. İnci Şirketler Grubunu kurdu. 1991-1999 tarihleri arasında 3 dönem Refah Partisi İlçe Başkanlığı, 1999-2015 tarihleri arasında 4 dönem Sakarya Hendek Belediye Başkanlığı yaptı. Türk Dünyası Belediyeler Birliği Kurucu Üyeliği ve TDBB Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. İngilizce, Fransızca ve Arapça bilen İnci, evli ve 5 çocuk babasıdır.