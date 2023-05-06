ÖZGEÇMİŞİ

Çiğdem Erdoğan Atabek, 1981 İstanbul doğumludur. İstanbul Kadir Has Anadolu Lisesinde lise eğitimini tamamladı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik ve İngilizce Öğretmenliği bölümlerini 2004 yılında bitirdi. 2013 yılında Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Sosyal Hizmet yüksek lisansını tamamladı. Bilimler Topluluğunda Başkan Yardımcılığı, Etik Değerler Topluluğunda ise kurucu başkanlık yaptı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Temiz Enerji Kaynakları Proje Asistanlığı ve Yalova Üniversitesi Kadın Bakış Açısından Kadına Yönelik Şiddet projelerini çalıştı. İş hayatında da kendi eğitim kurumu ve gıda işletmelerini kurdu. Adapazarı İlçe Kadın Kolları Kurucu Başkanlığı, AK PARTİ Sakarya İl Kadın Kolları Başkanlığı yaptı. İyi düzeyde İngilizce ve Almanca bilen Erdoğan Atabek, evli ve 2 çocuk annesidir.