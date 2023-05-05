Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HİKMET BAŞAK

Hikmet Başak

Adalet ve Kalkınma Partisi
Hikmet Başak
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Şanlıurfa
  • MESLEĞİ : Çiftçi
  • EĞİTİM DURUMU : Lise
  • DOĞUM YILI : 1967
Kaynak: Anadolu Ajansı