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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET FARUK PINARBAŞI

Mehmet Faruk Pınarbaşı

Adalet ve Kalkınma Partisi
Mehmet Faruk Pınarbaşı
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Şanlıurfa
  • MESLEĞİ : Avukat
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1951
Kaynak: Anadolu Ajansı