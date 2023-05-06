ÖZGEÇMİŞİ

11.02.1967 tarihinde Tokat'ın Turhal ilçesinde doğdu. Anne adı Sadiye, baba adı Rahmi'dir. İlk, orta ve lise eğitimini Tokat'ta tamamladı, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 26 yıl Tokat'ta serbest avukatlık yaptı. 2004-2010 tarihleri arasında Tokat Barosu Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. Ak Parti Tokat İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Mustafa Arslan 25 ve 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Tokat Milletvekili adayı gösterildi. 24 Haziran Milletvekili Genel Seçimlerinde Tokat Milletvekili seçildi. Orta düzeyde Arapça ve İngilizce bilen Arslan evli ve 3 çocuk babasıdır.