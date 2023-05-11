ÖZGEÇMİŞİ

1960 doğumludur. 2001 yılında AK PARTİ Yalova Kadın Kolları Kurucu Başkanı olarak göreve başladı. 11 yıl bu görevi ifa etti. 2012 - 2014 yılları arasında Ana Kademe İl Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde İl Belediye Meclisi Üyesi seçildi. 2 yıl Belediye Encümen Üyeliği görevi yaptı. 5 Aralık 2015 tarihinde Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi seçildi. Teşkilat Başkan Yardımcısı olarak 2 yıl Birinci Bölge Sorumlusu, son 1 yıl İç Anadolu Teşkilat Sorumlusu oldu. Orta düzeyde İngilizce bilen Akyol, evli ve 2 çocuk annesidir.