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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALİ BULMUŞ

Ali Bulmuş

Büyük Birlik Partisi
Ali Bulmuş
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Adana
Kaynak: Anadolu Ajansı