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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EBRU AKBULUT

Ebru Akbulut

Büyük Birlik Partisi
Ebru Akbulut
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı