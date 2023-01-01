Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MURAT ÖNAL

Murat Önal

Büyük Birlik Partisi
Murat Önal
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Bilecik
Kaynak: Anadolu Ajansı