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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HÜSEYİN ÇAKIR

Hüseyin Çakır

Büyük Birlik Partisi
Hüseyin Çakır
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Muğla
Kaynak: Anadolu Ajansı