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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÖKHAN DEMİROĞLU

Gökhan Demiroğlu

Büyük Birlik Partisi
Gökhan Demiroğlu
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Sakarya
Kaynak: Anadolu Ajansı