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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TANER DİNÇKURT

Taner Dinçkurt

Büyük Birlik Partisi
Taner Dinçkurt
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Sinop
Kaynak: Anadolu Ajansı