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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI REŞAT KARAGÖZ

Reşat Karagöz

Cumhuriyet Halk Partisi
Reşat Karagöz
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Amasya
  • MESLEĞİ : TİCARET
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
Kaynak: Anadolu Ajansı