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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DİLEK YALÇIN

Dilek Yalçın

Cumhuriyet Halk Partisi
Dilek Yalçın
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Balıkesir
  • MESLEĞİ : İŞLETMECİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı