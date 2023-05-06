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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FATMA SALI KARABACAKOĞLU

Fatma Salı Karabacakoğlu

Cumhuriyet Halk Partisi
Fatma Salı Karabacakoğlu
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Balıkesir
  • MESLEĞİ : SOSYOLOG
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1977
ÖZGEÇMİŞİ

6 Mayıs 1977 Susurluk doğumlu Fatma Salı, Gazi Üniversitesinden mezun oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı