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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YÜKSEL MANSUR KILINÇ

Yüksel Mansur Kılınç

Cumhuriyet Halk Partisi
Yüksel Mansur Kılınç
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
  • MESLEĞİ : Medya yöneticisi
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1961
Kaynak: Anadolu Ajansı