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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MÜSLÜM CENGİZHAN AKALIN

Müslüm Cengizhan Akalın

Cumhuriyet Halk Partisi
Müslüm Cengizhan Akalın
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Şanlıurfa
  • MESLEĞİ : AVUKAT
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1955
Kaynak: Anadolu Ajansı