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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI VEHBİ VURAL

Vehbi Vural

Cumhuriyet Halk Partisi
Vehbi Vural
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Şanlıurfa
Kaynak: Anadolu Ajansı