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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET ZAKİR KIZILAY

Mehmet Zakir Kızılay

Cumhuriyet Halk Partisi
Mehmet Zakir Kızılay
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Siirt
  • MESLEĞİ : VERİ GİRİŞ PERSONELİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı