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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DURAN KUM

Duran Kum

Cumhuriyet Halk Partisi
Duran Kum
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Tokat
  • MESLEĞİ : İş insanı
  • EĞİTİM DURUMU : Lise
Kaynak: Anadolu Ajansı