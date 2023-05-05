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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KADİM DURMAZ

Kadim Durmaz

Cumhuriyet Halk Partisi
Kadim Durmaz
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Tokat
  • MESLEĞİ : Ticaret
  • EĞİTİM DURUMU : Lise
  • DOĞUM YILI : 1953
ÖZGEÇMİŞİ

2 Şubat 1953'te Tokat'ta doğan Kadim Durmaz evli ve 3 çocuk babasıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı