Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYHAN ÇETİNKAYA

Ayhan Çetinkaya

Genç Parti
Ayhan Çetinkaya
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı