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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÜLİZ KUTSİYE SARIÇAM

Güliz Kutsiye Sarıçam

Genç Parti
Güliz Kutsiye Sarıçam
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı