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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SERHAT KARADUMAN

Serhat Karaduman

Genç Parti
Serhat Karaduman
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Niğde
Kaynak: Anadolu Ajansı