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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YUSUF AKGÜN

Yusuf Akgün

Güç Birliği Partisi
Yusuf Akgün
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Amasya
Kaynak: Anadolu Ajansı