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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYŞE GÜRBİLEK

Ayşe Gürbilek

Güç Birliği Partisi
Ayşe Gürbilek
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı