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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FERAH ÇELİK

Ferah Çelik

Güç Birliği Partisi
Ferah Çelik
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Burdur
Kaynak: Anadolu Ajansı