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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSA GÖK

İsa Gök

Güç Birliği Partisi
İsa Gök
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Çanakkale
Kaynak: Anadolu Ajansı