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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SONER ÇALIŞKAN

Soner Çalışkan

Güç Birliği Partisi
Soner Çalışkan
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Denizli
Kaynak: Anadolu Ajansı