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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ELİF DİDAR BOZKUŞ

Elif Didar Bozkuş

Güç Birliği Partisi
Elif Didar Bozkuş
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı