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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ARABKHAN ALİYEV

Arabkhan Aliyev

Güç Birliği Partisi
Arabkhan Aliyev
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Kastamonu
Kaynak: Anadolu Ajansı