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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FATMA GÜZEL KURNAZ

Fatma Güzel Kurnaz

Güç Birliği Partisi
Fatma Güzel Kurnaz
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Samsun
Kaynak: Anadolu Ajansı