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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ETHEM BOZDEMİR

Ethem Bozdemir

Hak ve Özgürlükler Partisi
Ethem Bozdemir
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Adana
Kaynak: Anadolu Ajansı