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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MİLAZİM ÖZDEMİR

Milazim Özdemir

Hak ve Özgürlükler Partisi
Milazim Özdemir
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Ağrı
Kaynak: Anadolu Ajansı