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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EYÜP AKIN

Eyüp Akın

Hak ve Özgürlükler Partisi
Eyüp Akın
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Kayseri
Kaynak: Anadolu Ajansı